В Москве продают бывший Mercedes-Benz Бориса Березовского за 7 млн рублей

В Москве на продажу выставили Mercedes-Benz W140, который ранее принадлежал беглому олигарху Борису Березовскому. Автомобиль представлен в бронированной комплектации S600 Guard. Машина дважды получала правительственные «флаговые» номера, а записей в ПТС значится восемь. Фактических же владельцев у этого Mercedes-Benz было всего три с 1997 года. Пробег машины составляет 42 000 километров.

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Автомобиль находится в отличном техническом и внешнем состоянии. Из особенностей седана можно выделить наличие заводской бронекапсулы. У Mercedes-Benz достаточно богатое оснащение с раздельными креслами сзади, экранами в подголовниках и телефоном. Под капотом установлен двигатель V12, который развивает 394 лошадиные силы мощности и 570 Нм крутящего момента. Бронированный автомобиль продают за 7 млн рублей.