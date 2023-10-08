В Москве продают бывший Mercedes-Benz Бориса Березовского за 7 млн рублей
В Москве на продажу выставили Mercedes-Benz W140, который ранее принадлежал беглому олигарху Борису Березовскому. Автомобиль представлен в бронированной комплектации S600 Guard. Машина дважды получала правительственные «флаговые» номера, а записей в ПТС значится восемь. Фактических же владельцев у этого Mercedes-Benz было всего три с 1997 года. Пробег машины составляет 42 000 километров.
Автомобиль находится в отличном техническом и внешнем состоянии. Из особенностей седана можно выделить наличие заводской бронекапсулы. У Mercedes-Benz достаточно богатое оснащение с раздельными креслами сзади, экранами в подголовниках и телефоном. Под капотом установлен двигатель V12, который развивает 394 лошадиные силы мощности и 570 Нм крутящего момента. Бронированный автомобиль продают за 7 млн рублей.
Борис Абрамович Березовский (23 января 1946 — 23 марта 2013) — российский бизнесмен, нефтяной и медиамагнат, экс-депутат Госдумы, бывший исполнительный секретарь СНГ, математик и физик, профессор, член РАН. По его собственному признанию, именно он добился избрания Бориса Ельцина на второй президентский срок и привёл к власти Владимира Путина.