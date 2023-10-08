Названы вещи в машине, которые могут вызвать вопросы у ГИБДД

В Роскачестве рассказали, какие вещи, находящиеся в багажнике машины, могут вызвать дополнительные вопросы у представителя ГИБДД. Об этом сообщает RT.

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В Роскачестве отметили, что инспекторы могут прибегнуть к осмотру при подозрении, что автомобиль используется в противоправных целях, или при проверке сообщений о происшествиях. В ходе осмотра водителя могут попросить дать осмотреть багажник, бардачок и иные места автомобиля. Водитель может отказаться, тогда инспектор вправе осуществить досмотр.

Досмотр можно провести лишь при наличии двух понятых или под видеозапись, с обязательным ведением протокола.

У сотрудника ГИБДД может вызвать подозрение холодное оружие в салоне. Перевозить его можно в том случае, если есть соответствующее разрешение. В Роскачестве рекомендовали не класть обычные ножи на видное место в салоне автомобиля.

Также у инспектора могут возникнуть вопросы, если он увидит в салоне дрова или деревья, так как это может вызывать подозрения в незаконной вырубке и наказывается штрафом. С металлоломом та же история, что и с дровами.

Вопросы могут вызвать немаркированный алкоголь из расчета более 10 л на человека в салоне, а также негабаритный груз, который необходимо перевозить по правилам.