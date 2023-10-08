Названы самые популярные в России автомобильные марки 2023 года. Это Lada, Kia и Toyota. В Москве чаще всего покупали Skoda, а в Петербурге — Ford Focus. Об этом свидетельствует исследование компании «СберАвто», передаёт «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

Lada, Kia и Toyota возглавили рейтинг за первые девять месяцев 2023 года среди пользователей «СберАвто».

«Наибольшим спросом пользовались Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Riо, — сообщили в компании.

При этом предпочтение той или иной модели отдавалось в зависимости от города. Самой популярной машиной в Москве стала Skoda Octavia, а в Петербурге Ford Focus.

В целом медианная стоимость нового автомобиля в Москве составляет 2,6 млн рублей, а подержанного 1,4 млн рублей. В Петербурге соответственно 1,8 млн и 1,1 млн.

В Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре и Перми больше всего покупали Lada. Стоимость новой продукции АвтоВАЗа там составила 910 тысяч – 1,4 миллиона рублей, а поддержанной 960 тысяч – 1,1 миллиона рублей.

Из-за популярности российской марки в Нижнем Новгороде и Самаре медианная стоимость новых автомобилей оказалась ниже поддержанных.