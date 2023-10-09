Новые кроссоверы Geely Coolray появились у дилеров РФ

Новые кроссоверы Geely Coolray уже появились у дилеров в России. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора по продажам «Авилон Geely» Максима Васильева.

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«Да, новые Geely Coolray поступили к нам и уже находятся в шоуруме. Автомобили доступны к продаже. Стоимость модели начинается от 2 594 990 рублей», - отметил Васильев в комментарии «РГ».

Geely Coolray оснащен четырехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра, мощностью 147 л.с. Двигатель сочетается с семиступенчатой автоматической трансмиссией с двумя сцеплениями мокрого типа. По сравнению с моделью предыдущего поколения кроссовер увеличился в габаритах, его длина составляет 4380 мм.