Alfa Romeo сохранит мощный турбомотор после введения эконорм «Евро-7»

Alfa Romeo сохранит двигатель V6 после введения эконорм «Евро-7». Генеральный директор итальянской марки Жан-Филипп Импарато подтвердил журналу Autocar, что флагманский агрегат с двойным турбонаддувом останется в гамме и будет использоваться в новых продуктах. Топ-менеджер намекнул: правила «Евро-7» оказались более мягкими, чем ожидалось изначально, потому V6 удастся адаптировать к стандарту выбросов, который вступит в силу в 2025 году.

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В настоящее время двигатель Alfa Romeo V6 ставится на седаны Giulia, кроссоверы Stelvio и суперкар 33 Stradale. Какие модели с «битурбошестёркой» Alfa Romeo предложит в будущем не уточняется, а ведь во второй половине десятилетия и Giulia, и Stelvio должны перейти в новое поколение. По архитектуре 2,9-литровый V6 Alfa Romeo схож с 3,0-литровым V6 от Maserati.

Автопроизводителям удастся сохранить бензиновые двигатели, поскольку для легковых и легких коммерческих машин правила подсчёта выбросов по сути не изменятся. Еврокомиссия согласилась на компромисс, так что ужесточение экостандартов затронет только грузовики и автобусы. Глава Renault Лука де Мео не поддерживает смягчение эконорм «Евро-7»: топ-менеджер полагает, что нововведение отдаляет переход автоконцернов на полностью электрические модели.