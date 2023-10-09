Попытка Ford продать завод в ФРГ китайским инвесторам провалилась

Компания Ford надеялась, что сможет продать свой завод в Саарлуисе, Германия, но переговоры с потенциальным инвестором провалились, и сейчас завод находится на пути к тщательной реконструкции.

Неназванные источники утверждают, что Ford провел переговоры с рядом китайских автопроизводителей, которые, как сообщается, были заинтересованы в покупке завода. Понятно, что китайская компания вышла из сделки в последнюю минуту, поскольку изначально планировала подписать обязывающее предварительное соглашение к 30 сентября. Предполагается, что в покупке завода Ford были заинтересованы компании BYD и Chery Automotive.

В настоящее время на предприятии производятся модели Focus, но их производство завершится в 2025 году. Ford не просто провел переговоры с другими производителями автомобилей, но источники сообщили Bloomberg, что компания также обсуждала потенциальную продажу немецкому производителю модулей солнечных батарей. Интерес к заводу проявили не менее пятнадцати возможных инвесторов.

Руководитель подразделения легковых автомобилей Ford Europe Мартин Сандер сообщил работникам завода, что они будут искать альтернативный план, который позволит сохранить 1000 из 4400 рабочих мест на заводе. Форд говорит, что согласно этому плану это место будет преобразовано в технологический центр, но дальнейшая информация об этом центре на данном раннем этапе не известна.