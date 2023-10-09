Минивэн Voyah Dream получил в России четырехместную версию

Минивэн Voyah Dream в топовой четырехместной версии в комплектации First выходит на российский рынок в самое ближайшее время и уже доступен для предзаказа у официальных дилеров Voyah.

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Основное преимущество такой версии - комфортные сиденья второго ряда Wisdom Royal, напоминающие пространство первого класса авиалайнера. Они оснащены подставками для ног, подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Электрорегулировка сидений в 10 направлениях позволяет настроить различные варианты компоновки пространства салона для отдыха пассажиров в длительных поездках или проведения переговоров и совещаний, превратив салон в мобильный офис на колесах. Для удобства посадки и высадки пассажиров электровэн с обеих сторон оборудован сдвижными боковыми дверями с электроприводом.

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Также в комплектацию First входит система полного привода, пневматическая подвеска с функцией Magic Carpet, интеллектуальная система ночного видения, автоматическая регулировка положения передних фар по высоте, ионизатор воздуха и аромадиффузор с несколькими вариантами ароматов на выбор, светодиодные фары проекционного типа, более 20 интеллектуальных ассистентов водителя и многое другое.

На старте продаж Voyah Dream First представлен в черном цвете окраски кузова с отделкой салона экокожей высшего качества, а опционально предлагается отделка сидений ручной работы, выполненная из натуральной телячьей кожи бежевого цвета.

Пресс-служба Voyah

Для заказа в России комплектация First доступна для двух версий Dream: полностью электрического и подключаемого гибридного флагманского минивэна.

Полностью электрический минивэн оснащен электрической силовой установкой с системой интеллектуального двухмоторного полного привода мощностью 435 л. с. Максимальный крутящий момент достигает 620 Нм. Емкость батареи составляет 108,7 кВч, а запас хода на одном заряде по циклу WLTP - 482 километра. Для полной зарядки аккумулятора переменным током потребуется 13 часов, а при использовании постоянного тока уровень батареи до 80% пополняется за 60 минут. Первую сотню с места автомобиль разменивает за 5,9 секунды, а его пиковая скорость составляет 200 км/ч.

Пресс-служба Voyah

Гибридный Dream оснащен последовательно-гибридной силовой установкой с двумя электродвигателями и 1,5-литровым бензиновым мотором суммарной мощностью 394 л. с., крутящим моментом в 610 Нм, что позволяет ускоряться до 100 км/ч за 6,6 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км/ч. Бензиновый двигатель используется для выработки электричества для подзарядки аккумулятора, а также предусмотрено его подключение к передним ведущим колесам через одноступенчатый редуктор. Суммарный запас хода Dream составит 750 км (по циклу WLTP). Время заряда переменным током через разъем GB/T AC мощностью 7 кВт от 0 до 100% составит 4,5 часа.