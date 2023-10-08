Kia представила новый хетчбэк K3
Корейская компания Kia представила новый хетчбэк K3, который придет на смену модели Rio. Об этом сообщает autoreview.ru.
Длина хетчбэка Kia К3 составляет 4295 мм, колесная база — 2670 мм. Автомобиль получил светодиодные фары и фонари, 17-дюймовые диски, накладки из черного пластика на дверях, сдвоенные выхлопные трубы.
В салоне на передней панели установлен большой широкоформатный дисплей, объединяющий в себе приборную панель и мультимедийную систему. В оснащение входит шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, системы автоматического экстренного торможения, удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон.
Новый Kia K3 будет предлагаться с бензиновыми моторами объемом 1,6 и 2,0 литра. Коробки передач предусмотрены две: шестиступенчатая механическая либо автоматическая.
Цены пока не названы, старт продаж намечен только на январь 2024 года.