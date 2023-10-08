Volvo отключила российских автовладельцев от программного обеспечения

Шведский автоконцерн Volvo отключил российских автовладельцев от своего программного обеспечения (ПО). Информацию подтвердили в соответствующем дилерском центре.

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«Volvo отключила российских дилеров от программного обеспечения», — передает деловое издание BFM.ru.

Авторы материала связались с дилерским центром Volvo в РФ. Там журналистам рассказали, что ПО перестало работать еще с 25 сентября. При этом официальных сообщений от концерна не поступало.

Авторы также связались с одним из владельцев автомобиля Volvo. Тот рассказал, что часть функций продолжает работать. Например, все еще через официальное приложение возможно открыть и закрыть двери авто.