Минпромторг ужесточил требования к выпуску автомобилей в России

С 2026 года у автоконцернов начнут отнимать часть баллов локализации, в случае неиспользования отечественной микроэлектроники. В ведомстве хотят пересмотреть требования локализации, в том числе электронным блокам управления двигателя. Изначально предлагается на два года повысить число начисляемых баллов за выполняемые операции по сборке блоков управления агрегатов, а с 2026 года резко сократить, если не будет использоваться отечественная микроэлектроника.