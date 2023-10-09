Минпромторг ужесточил требования к выпуску автомобилей в России
В Министерстве промышленности и торговли намерены пересмотреть требования локализации для автомобильной электроники, сообщает «Коммерсант».
С 2026 года у автоконцернов начнут отнимать часть баллов локализации, в случае неиспользования отечественной микроэлектроники. В ведомстве хотят пересмотреть требования локализации, в том числе электронным блокам управления двигателя. Изначально предлагается на два года повысить число начисляемых баллов за выполняемые операции по сборке блоков управления агрегатов, а с 2026 года резко сократить, если не будет использоваться отечественная микроэлектроника.
Баллы автоконцернам важны для возврата утильсбора и для получения поддержки со стороны государства. Эксперты автопромышленности видят в инициативе риск обесценивания уже существующих операций, а также отмечают невозможность влиять на сторонних поставщиков компонентов.
Выпускают ЭБУ не автопроизводители, а сторонние поставщики. В Минпромторге подтвердили работу по новой системе требований к ЭБУ.