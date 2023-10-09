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РОАД: в России в IV квартале прогнозируется падение авторынка на 5—10%

Дилеры прогнозируют падение продаж новых легковых автомобилей в IV квартале 2023 года на 5—10%.

В России в IV квартале прогнозируется падение авторынка на 5—10%
© РИА Новости

Об этом сообщили в профильной ассоциации РОАД.

«Оптимистичный прогноз — авторынок останется на уровне III квартала, а реалистичный — падение примерно на 5-6%, может быть, даже на 10%», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее в Роскачестве рассказали RT, в чём заключается разница между осмотром и досмотром автомобиля сотрудником ГИБДД, а также какие вещи, находящиеся в багажнике машины, могут вызвать дополнительные вопросы у представителя ведомства.