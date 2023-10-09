"Ъ": правительство планирует принять меры для предотвращения роста ДТП

Российским правительством было подготовлено поручение по борьбе с ростом наблюдаемой с начала этого года аварийности на дорогах. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным издания, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Росавтодору, госкомпании "Автодор", регионам и МВД до 1 декабря 2023 года, определив сроки реализации и источники финансирования, разработать планы по снижению аварийности. В этих планах должно быть указано обустройство пешеходных переходов, совмещенных с "лежачими полицейскими", а также установка светофоров с кнопкой вызова сигнала на нерегулируемых переходах, расположенных на дорогах с четырьмя и более полосами.