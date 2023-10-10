Jetour наладит производство автомобилей в России

Молодой китайский автомобильный бренд Jetour появился на рынке России всего четыре месяца назад, но уже вырвался в лидеры продаж. Теперь компания делает серьезную ставку на российский рынок – она хочет начать производить автомобили в РФ. Об этом и других планах нового китайского бренда в России «Газете.Ru» рассказал генеральный директор Jetour по международным рынкам Джек Чэнь.

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— Господин Чэнь, прежде всего наших читателей интересует, какие новые модели появятся в ближайшее время в России? Уже была речь о модели Т2, известной на китайском рынке как Traveler. Когда появится он в России? Будет ли он с полным приводом или будут только моноприводные модели?

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— В первую очередь мы хотели бы сказать, что компания Jetour придает большое значение российскому рынку. И вы, и ваши читатели наверняка заметили, что с июня по сентябрь, менее чем за три месяца, наша компания представила на российском рынке уже три модели. Далее планируется выпустить на российский рынок новый Т2, который сочетает в себе различные внедорожные качества.

И, согласно нашему плану, мы рассчитываем представить эту модель в I квартале 2024 года. Кроме того, мы понимаем спрос и ожидания российских пользователей по другим кроссоверам Jetour в полноприводной модификации, поэтому представим их полноприводные версии.

— Очевидно, что россиянам еще интересен автомобиль Т3, который имеет ярко выраженные внедорожные свойства. Есть ли информация об этом автомобиле и когда он появится в России?

— В свою очередь мы хотели бы поблагодарить наших российских потребителей за то внимание, которым они нас награждают, и за те ожидания, которые есть. Действительно, это совсем новая машина; мы планируем, что к концу 2025 года удастся уже получить все необходимые разрешения и одобрения на автомобиль Т3. И на российском рынке эта модель планируется к реализации в первой половине 2026 года.

— Сейчас уже сразу три китайские компании, лидирующие на российском авторынке (Haval, Geely и Chery), в той или иной степени локализовали свое производство на территории ЕврАзЭС. Когда нам ожидать компанию Jetour? Вы планируете организовать производство на территории России?

— Как я уже сказал, мы уделяем большое внимание российскому рынку, в том числе учитываем тот интерес, который существует со стороны российских водителей. В данном случае мы, конечно, планируем не только поставку автомобилей, но и последующую их сборку, локализацию, а также проведение соответствующих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) вместе с российскими коллегами, в том числе используя здесь силы местных специалистов.

Поэтому у нас, безусловно, есть такие планы стратегические по дальнейшему развитию на российском рынке, включая различные аспекты локализации.

Евгений Гребенников/Jetour Motors /// Руководитель отдела Авто «Газеты.Ru» Тимур Хасанов и генеральный директор автокомпании Jetour по международным рынкам Джек Чэнь

— Вы планируете партнерский проект или собственный завод?

— Мы открыты к любым вариантам сотрудничества и готовы обсуждать различные форматы.

— Какую роль для Jetour играет российский рынок? На каком месте он по объемам экспорта для вашей компании?

— Мы возлагаем большие надежды на российский рынок. Сейчас потребность в автомобилях оценивается порядка более миллиона автомобилей. И, безусловно, эта цифра будет расти. Поэтому мы рассчитываем на поэтапное вхождение в российский рынок. Как я уже заметил, мы очень внимательно относимся к России, отслеживаем все существующие сейчас тенденции, поэтому в дальнейшем мы планируем перейти на более тесную ступень интеграции и перейти, так сказать, на новую ступень развития здесь.

С тех пор, как мы вышли на российский рынок в июне, мы достигли объема продаж более 5 тыс. единиц, объем продаж практически удваивается каждый месяц. Добиться таких результатов на начальном этапе — весьма неплохо.

— Как вы оцениваете потенциал российского рынка по части гибридных автомобилей и электрокаров?

— Как вы знаете, развитие электромобилей — это во всем мире лидирующая тенденция. Автомобили становятся гибридными, в том числе у них появляется большое количество разных опций. Поэтому мы изучаем, безусловно, рынок, прежде чем выпускаем какую-либо модель. Поэтому нужно сказать, что мы планируем выпуск как гибридных моделей, так и чисто электрических. И вот здесь можно упомянуть, что к концу этого года мы должны вывести на рынок гибридную модель — это Dashing i-DM. Кроме того, Traveler, о котором мы только что говорили, — в дальнейшем мы планируем выпустить его гибридную версию. И, возможно, электрическую, если в дальнейшем будет такой спрос.

Мы исходим из двух вещей: первая — мы изучаем рынок, смотрим, какие есть на разных рынках потребности в такого рода автомобилях, в том числе в гибридных автомобилях и в электрических, и на основании этого уже делаем какой-то дальнейший прогноз, стратегию развития. Поэтому мы понимаем, что здесь необходимо смотреть на тенденции рынка, а не просто выпускать такие автомобили, невзирая на существующую моду, а исходя из ряда аспектов. В том числе, конечно, очень важный аспект — это наличие всей необходимой инфраструктуры для функционирования такого рода гибридных и полностью электрических автомобилей. Поэтому мы учитываем эти два момента в нашем планировании.

Если посмотреть сейчас на тенденции мирового рынка, то видно, что большое количество автомобилей на других рынках появляется — гибридных и электрических. И хотя, может быть, в России пока эти тенденции не так очевидны, но тем не менее мы полагаем, что в дальнейшем они проявятся больше и окажут тоже определенное влияние на существующий автомобильный рынок в России.

— Планируется ли финансировать ребрендинг автосалонов в России для дилеров, потому что зачастую они говорят о том, что им приходится это делать за свой счет?

— Мы понимаем, что строительство автосалонов сопряжено не только с созданием самой физической инфраструктуры, но также и с поддержанием и развитием бренда. Это тоже определенные затраты — раскручивание бренда. Поэтому в этом моменте мы понимаем, что дилеры несут определенные издержки, и мы готовы их поддерживать.

Наш ключевой принцип — чтобы и мы, и наши дилеры развивались вместе и получали совместно обоюдную прибыль. Мы в дальнейшем планируем создать фактически классификацию разных салонов, которые варьировались, условно, по принципу А, В, С и D.

В таком формате, в зависимости от класса машин, которые они предлагают. Разные модели позиционируются тоже по-разному. И, безусловно, мы будем обращать самое пристальное внимание на то, чтобы наши дилеры не оставались внакладе. После того как салон построен, введен в эксплуатацию, получено одобрение, понятно, что он может соответствовать всем необходимым требованиям, исходя из той классификации будущей, которую я сказал, таким автосалонам мы, безусловно, будем предоставлять определенные субсидии.

— Дилеры сейчас очень часто жалуются, что с ними заключаются краткосрочные контракты, на 2-3 месяца. И у них есть серьезные опасения, что эти контракты не будут продлены. Можете ли вы их как-то успокоить?

— Здесь можно сообщить следующее: что, во-первых, как я уже ранее сказал, мы рассматриваем российский рынок как очень важный для развития нашего бренда, нашей компании. И мы пришли сюда не на короткое время, а исходим из целей долгосрочного развития. Поэтому в этом плане все те аспекты, которые ставятся, они соответствуют долгосрочным стратегиям.

Вот вы только что упомянули о возможности последующей локализации — это, безусловно, тоже, я уже отметил, что у нас есть такие планы, это тоже свидетельство того, что мы не собираемся пробыть здесь несколько лет, а потом уйти. Поэтому мы будем смотреть на ситуацию по продажам каждого автосалона.

— Какие компании на российском рынке вы видите в числе своих конкурентов? В чем ваше преимущество над ними?

— Следует сказать, что у нас есть четкое позиционирование — стратегия Travel+. У нас есть определенная ставка на категорию людей, которые любят путешествовать, знают, как это делать. Поэтому, в частности, Traveler, который мы упоминали, — это одна из таких моделей. В общем-то схожих, наверное, моделей на данный момент у конкурентов нет. Кроме того, нужно сказать, что мы учитываем разные потребности, разные категории потребителей — это и люди, которые семьей куда-то далеко путешествуют, и горожане, которые иногда могут выехать за город, и любители бездорожья, которые любят по жесткому бездорожью проехать.

Мы стараемся в соответствии с этими разными группами предоставлять им разного рода продукцию. Одно из важных конкурентных преимуществ нашей продукции — это в первую очередь большое внутреннее пространство салона автомобилей, чтобы все разместились удобно и можно было взять все вещи для комфортного путешествия.

Несомненно, также в плюсе — мощность двигателей наших автомобилей. Кроме того, это ряд инновационных интеллектуальных решений, которые только-только начали применяться в автомобильной промышленности — это и цифровой интеллектуальный экосалон L2.5, и другие функции.