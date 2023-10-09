Chery копировала рекламную стратегию Volvo

Фирма Chery соорудила башню из семи кроссоверов, и вот зачем. Семиэтажная конструкция — часть кампании по продвижению электромобиля eQ7. Инсталляцию создали при помощи двух тяжёлых кранов, а сохранность всех машин обеспечивалась специальными площадками и страховочными тросами. Семейный кроссовер выдержал нагрузку в шесть раз больше собственного веса (около одиннадцати тонн), что позволило продемонстрировать прочность алюминиевой платформы LFS.

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В целом Chery повторила трюк Volvo с кроссоверами XC60, а сама шведская марка более тридцати лет проводит яркие демонстрации возможностей своих легковых и грузовых машин. Портфолио Chery пока не столь богатое, но, возможно, китайцы тоже начнут креативно подходить к рекламе.

Chery eQ7 вышел на китайский рынок в прошлом месяце, и необычный пиар электромобилю не помешает. В активе новинки запоминающаяся внешность, богатые комплектации и конкурентные цены. В обоих случаях придётся согласиться на одномоторную силовую установку и задний привод, а запас хода составит 412 или 512 километров (CLTC).