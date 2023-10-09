АвтоВАЗ вдвое снизит производство автомобилей Lada Vesta

Согласно данным источника, к такому шагу пришлось прибегнуть из-за нехватки комплектующих. С 9 октября текущего года производство Vesta будет ограничено одной дневной сменой. Работники, прежде занятые на вечерней смене по данной модели, будут задействованы на линиях сборки Granta и NIVA, продолжающих работу в стандартном режиме, как сообщает ресурс Тарантас Ньюс.