АвтоВАЗ вдвое снизит производство автомобилей Lada Vesta с 9 октября
Компания АвтоВАЗ намерена временно сократить производство автомобилей семейства Lada Vesta, как сообщили в сообществе «Avtograd news» в «ВКонтакте».
Согласно данным источника, к такому шагу пришлось прибегнуть из-за нехватки комплектующих. С 9 октября текущего года производство Vesta будет ограничено одной дневной сменой. Работники, прежде занятые на вечерней смене по данной модели, будут задействованы на линиях сборки Granta и NIVA, продолжающих работу в стандартном режиме, как сообщает ресурс Тарантас Ньюс.
Точные компоненты, вызвавшие дефицит, источник не уточнил. Однако стоит напомнить, что ранее выпуск автомобилей Lada Vesta приостанавливался из-за проблем с поставками разных деталей, таких как дверные ручки, задние стекла и элементы кузова.