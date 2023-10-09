«Известия»: подержанные кроссоверы подорожали в III квартале 2023 года на треть

В России средняя цена кроссоверов и внедорожников с пробегом выросла за III квартал 2023 года на 30,3%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Авито Авто».

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Доля продаж кроссоверов и внедорожников с пробегом в период с июля по сентябрь 2023 года в России составила 22,8% на рынке автомобилей с пробегом. За год доля сегмента выросла на 3%.