Monjaro оказался второй по популярности моделью Geely в России

По итогам сентября китайская марка реализовала на российском рынке 9175 автомобилей, что в 3,3 раза больше, чем за первый осенний месяц 2022 года, сообщает «Автостат». Продажи за девять месяцев превысили отметку в 59 тысяч машин, и это в 3,6 раза больше прошлогоднего результата. Особо отметился в сентябре Monjaro, который разошелся в количестве 2863 штук. По популярности он уступает лишь более доступному Coolray (3214 экземпляров).

© Geely Monjaro© Geely

На сегодняшний день Geely представлена в России пятью моделями: это Coolray (он представлен как в обновленном, так и в дореформенном виде), Atlas Pro, Tugella и Monjaro, а особняком стоит Belgee X50, он же Кулрей белорусской сборки). По крайней мере, именно так модельная линейка выглядит на официальном российском сайте компании по состоянию на начало октября. Бестселлером на протяжении многих месяцев остается Coolray, который стоит от 2,33 миллиона рублей за старую версию и от 2,6 миллиона — за новую.

В сентябре на второе место по популярности вырвался Monjaro, цены на который начинаются от 4,67 миллиона рублей. Третий — Geely Atlas Pro с результатом 1659 реализованных машин (рост в 2,2 раза). Замыкает список Tugella. Belgee X50 поступил в продажу только в середине сентября, так что его объемы реализации не приводятся.