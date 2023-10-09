Nissan отзовет электрокары Ariya из-за дефекта в ПО

Согласно данным, представленным американским подразделением Nissan в Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA), компания объявляет об отзыве 9 813 электрических кроссоверов Ariya, выпущенных в 2023 году, из-за возможных проблем с программным обеспечением приводного механизма.

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Программное обеспечение инвертора может обнаружить короткое замыкание и отключить электросистему машины, что может привести к потере мощности. Это касается как моделей Ariya с передним, так и с полным приводом, пишет ресурс Тарантас Ньюс.

Nissan считает, что все автомобили, подлежащие отзыву, могут иметь данную неполадку. Как указано в докладе, в целях защиты внутренних компонентов, система может прервать электропитание. Это также может привести к потере крутящего момента на приводных колесах до момента деактивации «защитного режима» при повторном старте автомобиля. В условиях быстрой езды это может стать причиной аварии.