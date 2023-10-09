В России выросло число люксовых автомобилей

В 2022 году в России, несмотря на санкции, количество люксовых автомобилей дороже 10 миллионов рублей выросло на 22%. Об этом со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza пишет РБК.

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По данным аналитиков, с 2019 года люксовых машин в России, на которые начисляется «налог на роскошь», стало больше почти в 2,5 раза.

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«Восходящий тренд не смогли переломить ни разразившийся в 2020 году коронакризис, ни западные санкции», - отмечают они.

При этом средняя сумма налога на такие машины, подлежащая уплате за 2022 год, составила около 169 тыс. руб. За 2022 год около 12,8 тыс. люксовых автомашин числилось за физлицами и около 7 тыс. — за организациями.

Больше всего люксовых машин в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. В 2022 году на учете в столице стояло 8,2 тыс. роскошных автомобилей (более 40% премиального автопарка страны), а вот в Еврейской автономной области и на Чукотке лишь по одному подобному транспортному средству.

В FinExpertiza посчитали, что в 2022 году наибольший рост автопарка люксовых машин продемонстрировали Калмыкия, Бурятия, Дагестан и Амурская область.

При этом опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что уход с российского рынка зарубежных марок вызвал резкий рост цен на автомобили. Таким образом, многие марки из среднего сегмента перешагнули в более высокую ценовую категорию.

Также, по словам экспертов, рост количества люксовых автомобилей связан с желанием состоятельных россиян вложить имеющиеся у них деньги. Спрос на люксовые автомобили гораздо менее зависит от ценовой конъюнктуры по сравнению с масс-маркетом и потому остается более стабильным даже в кризисные периоды, уверены они.

Напомним, что до 2022 года владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и возрастом не более трех лет должны были платить транспортный налог с коэффициентом 1,1. Налог в двойном размере взимался за машины стоимостью в 5-10 миллионов рублей и возрастом до пяти лет. А тройной налог оплачивали владельцы автомобилей, стоимостью 10-15 миллионов рублей и возрастом не более 10 лет, а также за модели ценой свыше 15 миллионов рублей и не старше 20 лет.