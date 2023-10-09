Эксперт: "Москвич 6" будет стоить 2 499 999 рублей

Эксперт Арбузов: "Москвич 6" будет стоить 2 499 999 рублей
Продажи "Москвича 6" начнутся в конце октября. Обозреватель автомобильного портала "Дром" Сергей Арбузов рассказал "Российской газете", сколько может стоить новинка.
"Предположу, что "Москвич 6" запустят и изготовят отверточной сборкой в относительно небольшом количестве, примерно три-четыре тысячи штук, чтобы формально вывести модель на рынок. Почему можно рассчитывать лишь на скромный объем? Дело в том, что у "Москвича" по этой модели не сходится "экономика". Продавать "Москвич 6" по 2 млн рублей завод не может, а по 2,6-2,8 млн автомобиль никто не купит. Думаю, что машину выведут на рынок с психологически комфортной ценой - 2 499 999 рублей. В теории "Москвич" может пойти на убытки и запустить модель по 2 млн рублей", - отмечает эксперт.
По его словам, модель будет пользоваться популярностью у таксистов.
"Реальную конкуренцию "Москвичу 6" могут составить Changan UNI-V, Baic U5 Plus и Kaiyi E5. Однако о преимуществах модели перед "китайцами" пока говорить рано: нужно дождаться, когда автомобиль увидит рынок", - заключил Арбузов.
"Москвич 6" - это седан длиной 4 770 мм, шириной 1 820 мм и высотой 1 492 мм с колесной базой 2 770 мм, а также просторным салоном и вместительным багажником объемом 540 л.
Модель будут предлагать с двумя вариантами полуторалитрового мотора - на 136 л.с. и 200 Нм, а также на 174 л.с. и 300 Нм. Базовый двигатель сагрегатируют с вариатором, более мощной версии достанется роботизированная коробка. Уже известно, что автомобиль предложат в трех комплектациях.