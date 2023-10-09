Эксперт: "Москвич 6" будет стоить 2 499 999 рублей

"Предположу, что "Москвич 6" запустят и изготовят отверточной сборкой в относительно небольшом количестве, примерно три-четыре тысячи штук, чтобы формально вывести модель на рынок. Почему можно рассчитывать лишь на скромный объем? Дело в том, что у "Москвича" по этой модели не сходится "экономика". Продавать "Москвич 6" по 2 млн рублей завод не может, а по 2,6-2,8 млн автомобиль никто не купит. Думаю, что машину выведут на рынок с психологически комфортной ценой - 2 499 999 рублей. В теории "Москвич" может пойти на убытки и запустить модель по 2 млн рублей", - отмечает эксперт.