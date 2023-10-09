Минпромторг ужесточит требования к локализации автомобилей

Источники издания рассказали, что Минпромторг планирует на два года повысить число баллов локализации за уже выполняемые операции по сборке электронных блоков управления двигателями (ЭБУ), а с 2026 года резко снизить их, если в ЭБУ не будут использоваться российские компоненты.

В частности, за сборку, права на программное обеспечение и конструкторскую документацию предполагается начислять 200 баллов. В случае, если с 2026 года при этом будут использоваться российские печатные платы и микросхемы, за это будут начислены дополнительные баллы. А если детали останутся импортными — баллы будут снижены за уже выполняемые операции (до 100 с 2026 года и до 75 с 2028-го).