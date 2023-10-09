Иран и Россия обсудили совместное производство автомобилей и автозапчастей

Замглавы министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Манучехр Мантеги и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров провели в Тегеране переговоры по поводу совместного производства автомобилей и автозапчастей, передает ИРНА.

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В Министерстве промышленности, рудников и торговли отметили, что среди лиц, принявших участие в беседе - заместитель генерального директора по маркетингу и коммерции ФГУП НАМИ Николай Шмидт, советник генерального директора ФГУП «НАМИ» Владимир Трофименко, а также представители крупных иранских автопроизводителей Iran Khodro и Saipa.

Сторонам удалось обсудить развитие сотрудничества между ФГУП «НАМИ» и Iran Khodro и Saipa, внедрение стандартов на продукции «Иран Ходро» и «Сайпа» ФГУП «НАМИ», имеющим одобрение европейской марки, сокращение расходов на экспорт продукции «Иран Ходро» и «Сайпа» в Россию» и меры повышения конкурентоспособности иранских машин на рынке РФ.

Ранее официальный представитель министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф заявил, что вопрос о создании совместного предприятия с Россией по производству автомобилей может быть рассмотрен.