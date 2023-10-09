Эксперты рассказали, когда менять летнюю резину на зимнюю

Российские законы запрещают использование летних шин с 1 декабря по 29 февраля. Водителям, не сменившим их, грозит штраф в размере 500 рублей. Когда именно лучше заменить резину, разбирался «Рамблер».

Рекомендованным производителями «порогом для переобувания» считается среднесуточная температура воздуха в 5–7 градусов. Если фактическое значение ниже, вам понадобятся зимние шины, если выше — летние. При этом речь идет именно об усредненном показателе, в котором учтены колебания на протяжении дня, напоминает интернет-магазин Yokohama.

Видео дня

При этом зимние шины приобретают оптимальную плотность и упругость, когда столбик термометра опускается ниже нуля. В этом случае они обеспечивают хорошее сцепление с дорожным покрытием, сокращают тормозной путь и улучшают управляемость автомобиля.

«Кратковременные заморозки не будут поводом менять летние шины — следующая за ними оттепель ускорит износ резины. А вот устойчивая тенденция к понижению температуры станет четким сигналом», - отмечается в статье.

Эксперты призывают ориентироваться в первую очередь на состояние дорог. Например, если утром и вечером небольшие лужи покрываются коркой льда, то это однозначный сигнал о необходимости сменить резину. Попав на такую скользкую поверхность, колесо машины может повести себя непредсказуемо, что приведет к заносу и ДТП.

Синоптики обещают в Центральной России мокрый снег в ближайшие дни. Ситуация на дорогах из-за осадков будет сложная. Надо менять однозначно, заявил «Московскому комсомольцу» автоэксперт Никита Соловьев.

«Ориентируйтесь также на то, как вы храните шины и где их меняете. К примеру, если у вас нет второго комплекта дисков, шины хранятся в шинном отеле, автосалоне или на даче, а «переобуваетесь» вы на шиномонтаже - о «переобувке» стоит задуматься заранее», - отметил автомеханик Сергей Киселев.

Он предупредил, что «тянуть до последнего» могут только те, кто хранит диски с шинами дома или рядом в гараже и может «перекинуть» летнюю резину на зимнюю самостоятельно за пару часов. Если же менять на шиномонтаже, то в случае выпадения снега можно столкнуться с огромными очередями.