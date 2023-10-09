Кроссовер Geely Starray представили на Ближнем Востоке

Компания Geely провела экспортную премьеру нового внедорожника Starray. Как сообщает журнал Auto.ru, кроссовер теперь стал доступен к заказу в Кувейте и Саудовской Аравии.

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Новинка представляет собой переименованный Geely Boyue L. Модель представили в Китае летом 2022 года как второе поколение внедорожника, известного за пределами КНР как Atlas. Само название Starray китайская компания уже запатентовала в России, однако какая модель в итоге будет выпущена под этим наименованием в РФ — пока неизвестно.

Обновленный Boyue L заметно отличается от своего предшественника. Кроссовер перевели на новую платформу CMA от Volvo и снабдили двигателями от этой же компании. На домашнем рынке он оснащается 1,5-литровыми турбомоторами — младшая модель развивает 181 л.с., а старшая — 218 л.с. Двигатели работают в паре с 7-ступенчатым «роботом».