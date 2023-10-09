Страховщик: в 60% ДТП с участием пешеходов виноваты водители

В большинстве наездов на пешеходов виноваты водители. Доля таких аварий составляет 60%, сообщили специалисты страховой компании "Согласие" со ссылкой на статистику урегулированных страховых случаев в сегменте автокаско в этом году. Нарушения автомобилистов в основном касаются превышения скорости, невнимательности за рулем и пренебрежения правилами дорожного движения. Главная ошибка пешеходов - переход дороги в неустановленном месте.

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Вместе с тем, уточняют эксперты, ДТП, при которых пострадали пешеходы, относятся к достаточно редким - на их долю приходится менее 1% инцидентов с участием автовладельцев, застраховавших транспорт по каско.

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В январе-августе 2023 года 80% урегулированных страховых случаев в автокаско, связанных с наездом на пешеходов, произошли в Москве и Подмосковье. Реже такие страховые события фиксировались в других регионах.

Это несложно объяснить, поскольку в Москве и Подмосковье наблюдается наибольшее количество транспорта. И, в отличие от других регионов, здесь больше автовладельцев страхуют машины.

В результате большинства дорожно-транспортных происшествий пешеходы получали травмы различной степени тяжести. Чаще под колеса автомобилей попадают мужчины - более половины инцидентов. Доля детей, которые травмировались на дорогах, составила 20%. По счастью погибших и серьезно пострадавших среди них нет.

Например, несовершеннолетний, которого задел на пешеходном переходе в Москве не пропустивший его водитель Ford Focus, отделался ушибом и ссадинами на ногах. Удивительно, но машина виновного в этом ДТП автомобилиста пострадала при аварии достаточно серьезно. Потребовался ремонт бампера, капота и решетки радиатора, стоимость устранения поломок составила 84 346 руб.

Самое большое страховое возмещение по каско за ремонт автомобиля после аварии с участием пешехода было выплачено водителю Kia Sportage - 331 327 руб. Внедорожник столкнулся на окраине Москвы с мужчиной, который переходил дорогу в неустановленном месте. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу с переломом нижней челюсти. У автомобиля повредились крыло, дверь и фара с правой передней стороны, а также передний бампер и капот.