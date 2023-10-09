Fiat разрабатывает полностью электрическую модификацию модели Panda

Fiat намерена составить конкуренцию китайским автомобильным компаниям на европейском рынке, выпустив новую версию Fiat Panda EV в 2024 году. Эта машина будет разработана на основе концепции Centoventi 2019 года и представлена публике в следующем году, сообщает Центральная Служба Новостей .

В недавнем разговоре с журналистами Оливье Франсуа, руководитель Fiat, выразил уверенность, что их новая модель сможет предоставить достойное конкурентное предложение на фоне китайских автомобилей. Он подчеркнул, что новая электрическая Panda будет акцентировать внимание на доступности, следуя принципам первой модели Fiat Panda из 80-х. Целью компании является предложение автомобиля по цене ниже конкурентов, даже учитывая производство в Европе.

Автоэксперты из Италии считают, что новая модель Fiat Panda будет иметь множество схожих характеристик с будущим автомобилем Citroen E-C3, возможно, на одной из платформ, eCMP или STLA Small. При этом говорится, что новый автомобиль от Citroen будет представлен в октябре 2023 года с привлекательной начальной ценой. Эта стартовая цена сравнима с ценами на будущие модели Renault 5 и VW ID.2. Остается открытым вопросом, сможет ли Fiat Panda предложить что-то уникальное, чтобы выделиться на фоне китайских конкурентов с более низкой стоимостью.