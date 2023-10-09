Тест BMW XM доказывает, что кроссовер не любит повороты

BMW выпустила XM как вторую модель в истории, полностью разработанную подразделением M. Это большой, тяжелый и очень мощный кроссовер, и из предыдущих видеороликов мы знаем, что он очень быстр на прямых участках шоссе. Но хорошо ли это для поворотов?

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Максимальная скорость, достигнутая без попадания в конусы во время теста, составляет 74 километра в час, что неплохо для такого большого и тяжелого автомобиля. Однако все попытки достичь более высоких скоростей оказались безуспешными: на разных участках испытательного полигона машина либо проявляла избыточную, либо недостаточную поворачиваемость и в конечном итоге наезжала на конус.