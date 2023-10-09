Тест BMW XM доказывает, что кроссовер не любит повороты
BMW выпустила XM как вторую модель в истории, полностью разработанную подразделением M. Это большой, тяжелый и очень мощный кроссовер, и из предыдущих видеороликов мы знаем, что он очень быстр на прямых участках шоссе. Но хорошо ли это для поворотов?
Максимальная скорость, достигнутая без попадания в конусы во время теста, составляет 74 километра в час, что неплохо для такого большого и тяжелого автомобиля. Однако все попытки достичь более высоких скоростей оказались безуспешными: на разных участках испытательного полигона машина либо проявляла избыточную, либо недостаточную поворачиваемость и в конечном итоге наезжала на конус.
Однако важно отметить, что XM демонстрирует минимальный крен кузова, чистые и относительно быстрые движения вокруг конусов и в целом остается очень безопасным во всех ситуациях. Массивные колеса 275/35 R21 спереди и 315/30 R23 с шинами Pirelli P Zero также играют немалую роль в удержании гигантского кроссовера под контролем. Подводя итог, XM, хотя и не такой быстрый, как надеялись, кажется прилично маневренным, несмотря на свои размеры и вес.