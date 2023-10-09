В России выставили на продажу «Запорожец» за 300 тысяч

В Казани выставили на продажу практически новый «Запорожец», простоявший в гараже 30 лет, за 299 999 тысяч рублей. Объявление о продаже появилось на «Авито», внимание на него обратил портал Quto.

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В объявлении указано, что автомобиль был выпущен в 1992 году, его пробег составляет 254 километра. «Запорожец» оснащен механической коробкой передач и 1,2-литровым бензиновым двигателем, цвет авто - белый, салон - кожаный.

Avito.ru

Quto отмечает, что мощность двигателя авто составляет 41 лошадиную силу. «Запорожец» перестали выпускать летом 1994 года, таким образом, авто из объявления - один из поздних экземпляров.

«Все время простояла в гараже, пробег 254км. С документами проблем нет, оформлена на меня. Есть незначительные дефекты кузова», - сообщил владелец авто (орфография и пунктуация автора сохранены).

На «Авито» приведена стоимость владения таким автомобилем в год. Бензин за 12 месяцев обойдется в 36 100 рублей, ОСАГО - в 3 286 рублей, транспортный налог составит 400 рублей, на техосмотр потребуется 12 351 рубль. Итоговая сумма - 52 137 рублей.

По данным Quto, обычно «Запорожцы» продают в десять раз дешевле, чем авто из объявления, у коллекционеров они пока не востребованы.