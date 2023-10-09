Названы самые экономичные автомобили с ДВС

Самым экономичным автомобилем с классическим двигателем внутреннего сгорания назван Mitsubishi Mirage 2020 модельного года. Рейтинг самых топливоэффективных машин, не являющихся электрифицированными, составил автопортал HotCars.

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Субкомпактный автомобиль Mitsubishi Mirage имеет 1,2-литровый бензиновый мотор. Средний расход топлива в экономичном режиме - 6,53 литра на 100 км пробега.

На втором месте - седан Toyota Corolla 2023 года. Уточняется, что данный автомобиль в версии с 2,0-литровым бензиновым мотором в среднем «ест» 6,53 литра топлива на 100 км пробега. На третьей строчке расположился Kia Rio 2023 года. Расход топлива у данной машины такой же, как и у Mitsubishi Mirage и Toyota Corolla.

Среди других самых экономичных автомобилей с ДВС по версии HotCars — Audi A3 2022 года (7,59 литра на 100 км), Acura Integra 2023 года (7,35 литра на 100 км), Hyundai Elantra 2024 года (6,53 литра на 100 км), Volkswagen Jetta 2022 года (6,92 литра на 100 км), Honda Civic 2023 года (6,53 литра на 100 км), Nissan Sentra 2024 года (7,13 литра на 100 км), Nissan Versa 2023 года (6,72 литра на 100 км).