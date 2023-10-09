Названы пять самых дешевых новых седанов в России

Названы пять самых дешевых седанов в России в октябре 2023 года. Как сообщает портал «Автоновости дня», несмотря на рост цен, на внутреннем рынке все еще можно найти достойные варианты по цене от 700 тысяч до 2,2 млн рублей.

Самым дешевым новым седаном на российском рынке все еще остается Lada Granta. По цене в 699 тысяч рублей модель предлагает 1,6-литровый двигатель мощностью 90 л.с., который работает с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Также в базовой комплектации есть электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники и боковые зеркала с обогревом и электрорегулировкой.

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На втором месте находится Lada Vesta NG, которую представили этим летом. В базовой комплектации в автомобиле используется мотор мощностью 90 л.с., который работает с 5-ступенчатой «механикой». Также у машины есть светодиодная оптика, подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, кондиционер и другие опции. Цена — 1 млн 239 тысяч рублей.

Третьим в списке стал китайский Changan Alsvin. Автомобиль в базовой комплектации с 1,5-литровым 107-сильным мотором и 5-ступенчатым «роботом» обойдется в 1 млн 750 тысяч рублей. В «базе» у него есть LED-оптика, кондиционер, адаптивный электроусилитель руля, разные системы поддержки водителя, медиасистема с 7-дюймовым дисплеем и другое.

Четвертое место занимает BAIC U5 Plus, который собирают на заводе в Калининграде. На этой неделе он резко подорожал — до 2 млн 45 тысяч рублей за версию с 1,5-литровым мотором мощностью 113 л.с. с «механикой». В базовой комплектации под названием Luxury также есть галогеновые фары, цифровая приборная панель и мультимедийная система с сенсорным дисплеем, задние парктроники, кондиционер и иное оснащение.