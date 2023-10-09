Сколько стоит в России альтернатива Kia Sportage и Toyota RAV4

В России по-прежнему пока можно купить автомобили китайских брендов, представленных на нашем рынке официально, но ввезённых по параллельному импорту. "Российская газета" нашла объявление о продаже компактного кроссовера Dongfeng Aeolus AX7 Plus.

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Длина AX7 в точности такая же, как у Sportage, - 4660 мм, ширина и высота равны 1880 и 1690 мм соответственно. По базе "китаец" чуть компактнее корейского собрата - 2715 мм, но это больше, чем у "одноклассника" Toyota RAV4 с базой 2690 мм.

AX7 Plus предлагается только с передним приводом. Под капотом - 190-сильная турбочетвёрка на 190 л.с., спаренная с 7-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением.

Выставленный на продажу автомобиль представлен в свежей комплектации Mach Edition и оснащён: 19-дюймовыми колёсами, полностью цифровой приборкой, мультимедиа с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, камерой заднего вида, системой камер кругового обзора, креслом водителя с электрорегулировкой, панорамной крышей с люком, шестью динамиками, беспроводной зарядкой, системой бесключевого доступа, круиз-контролем, системой контроля давления в шинах, передними и боковыми подушками безопасности водителя и переднего пассажира.

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Автомобиль находится в Уссурийске. Продавец выставил его за 2 771 000 рублей, отметив, что данный AX7 Plus ввезён до 1 августа, поэтому пересмотренная ставка утильсбора на него не распространяется.

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