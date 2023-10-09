Автомеханик рассказал, какие системы авто следует проверить перед зимой

Перед наступлением холодов автовладельцу следует проверить и смазать уплотнительные резинки на дверях кузова автомобиля, проверить плотность антифриза и тормозной жидкости, а также устранить появившиеся за лето кузовные дефекты. Об этом «Газете.Ru» рассказал мастер-приемщик техцентра «Вешняки-Авто» Сергей Шабунин.

«Уже сейчас нужно слить воду из бачка стеклоомывателя и залить незамерзающую жидкость, а многие автовладельцы забывают это сделать. Необходимо продуть дверные замки и смазать уплотнительные резинки», — перечислил Шабунин.

По его словам, если в автомобиле давно не менялся антифриз и тормозная жидкость, следует проверить их плотность в сервисе специальными приборами. Это, к примеру, позволит избежать кристаллизации воды в тормозной жидкости, что снижает эффективности тормозов. Антифриз с избытком воды способен замерзнуть на сильном морозе, от чего может пострадать радиатор, предупредил эксперт.