Мотор от Lada Granta адаптирован под моторные лодки
Двигатель ВАЗ-11182, который используется АвтоВАЗом в моделях Lada Granta и Lada Vesta, был адаптирован под применение на моторных лодках. Об этом пишет «Дром».
Адаптацией занимаются НПП «Патриот» и функционирующее при Бауманке Конструкторское бюро молодежи (КБМ).
Разработчики обратили внимание на то, что в настоящее время в России не производится собственных подвесных лодочных моторов, а объемы импорта достигают 100 тысяч единиц в год.
«Подвесной мотор для лодок имеет вертикальную ориентацию. Оригинальными деталями являются крышка блока цилиндров, масляный картер, привод вспомогательных агрегатов, модуль газопроводов, системы питания, охлаждения и выпуска. Мощность — 80-100 л.с. Часть собственных деталей отлита из алюминиевого сплава АК-12», - говорится в статье.
Издание также отметило, что лодочная версия ВАЗ-11182 пока собрана в виде единственного тестового экземпляра.
Напомним, что в 2021 году упрощенную Lada Granta начали оснащать модернизированным мотором ВАЗ-11182 с облегченным кривошипно-шатунным и газораспределительным механизмом. Эксперт журнала «За рулем» Вадим Крючков отмечал, что 1,6-литровый двигатель мощностью 90 л.с. очень экономичный. Расход топлива составляет всего 5,6 л. на 100 км. Ресурс мотора составляет 200 тыс. км.