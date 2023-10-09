Мотор от Lada Granta адаптирован под моторные лодки

Двигатель ВАЗ-11182, который используется АвтоВАЗом в моделях Lada Granta и Lada Vesta, был адаптирован под применение на моторных лодках. Об этом пишет «Дром».

Адаптацией занимаются НПП «Патриот» и функционирующее при Бауманке Конструкторское бюро молодежи (КБМ).

Разработчики обратили внимание на то, что в настоящее время в России не производится собственных подвесных лодочных моторов, а объемы импорта достигают 100 тысяч единиц в год.

«Подвесной мотор для лодок имеет вертикальную ориентацию. Оригинальными деталями являются крышка блока цилиндров, масляный картер, привод вспомогательных агрегатов, модуль газопроводов, системы питания, охлаждения и выпуска. Мощность — 80-100 л.с. Часть собственных деталей отлита из алюминиевого сплава АК-12», - говорится в статье.

Издание также отметило, что лодочная версия ВАЗ-11182 пока собрана в виде единственного тестового экземпляра.