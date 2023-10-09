Hyundai не успевает за спросом на крохотный паркетник Exter

Hyundai не успевает производить крохотный Exter. Очередь растянулась на 9 месяцев
На фоне повышенного спроса на субкомпактный "паркетник" Exter компания Hyundai сообщила о планах увеличить производство данной модели на 30%. Совокупное количество заказов превышает 75 тысяч.
На момент начала производства в месяц выпускалось 6 тысяч единиц Hyundai Exter. Теперь в Ченнаи планируют собирать до 8 тысяч "паркетников". Более того, в Hyundai приняли решение перераспределить объёмы: часть авто, предназначенных на экспорт, пойдут на внутренний рынок, так как сроки ожидания уже составляют до шести месяцев для основных комплектаций и до девяти месяцев для популярных.
Когда стартовал Exter, были опасения относительно внутреннего каннибализма в отношении Hyundai Venue, но в компании утверждают, что у каждой из этих моделей - своя аудитория. Например, стандартный месячный объём для Venue - десять тысяч единиц.
Hyundai Exter стоит 599 900 рупий (около 726 тысяч рублей) и предлагается с бензиновым и битопливным двигателем Kappa 1.2 мощностью 83 и 69 л.с. Первый доступен с 5-ступенчатой МКПП и "роботом" на её базе, для CNG-варианта предусмотрена только "механика". Мировая премьера Hyundai Exter состоялась в июле 2023 года, тогда же стартовали продажи модели.