Hyundai не успевает за спросом на крохотный паркетник Exter

На фоне повышенного спроса на субкомпактный "паркетник" Exter компания Hyundai сообщила о планах увеличить производство данной модели на 30%. Совокупное количество заказов превышает 75 тысяч.

© Пресс-служба Hyundai

На момент начала производства в месяц выпускалось 6 тысяч единиц Hyundai Exter. Теперь в Ченнаи планируют собирать до 8 тысяч "паркетников". Более того, в Hyundai приняли решение перераспределить объёмы: часть авто, предназначенных на экспорт, пойдут на внутренний рынок, так как сроки ожидания уже составляют до шести месяцев для основных комплектаций и до девяти месяцев для популярных.

Когда стартовал Exter, были опасения относительно внутреннего каннибализма в отношении Hyundai Venue, но в компании утверждают, что у каждой из этих моделей - своя аудитория. Например, стандартный месячный объём для Venue - десять тысяч единиц.