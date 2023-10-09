Представлен маленький «кемпер-оригами» для пикапов. Американская компания-изготовитель кемперов Camp365 показала свою недавнюю разработку — Model T. Это автодом, который складывается в компактную капсулу и размещается в кузове пикапа. Он спроектирован так, чтобы быть максимально легким и аэродинамичным, а потому лучше всего подойдет для электрокаров — к примеру, Tesla Cybertruck или Rivian R1T.

© Camp365

Model T от Camp365 в зависимости от оборудования весит всего 318-363 килограммов — значительно меньше, чем другие кемперы схожего размера, которые умещаются в грузовой платформе пикапа.

Раскладывается Model T за несколько минут. Габариты составляют 2,75 на 2,13 метра, а площадь пола — 5,8 квадратного метра. Внутри можно вставать в полный рост, так как высота потолка составляет 2,03 метра. При этом в сложенном виде длина, ширина и высота капсулы равны 2,2, 1,2 и 2 метра соответственно. Можно хранить ее в углу гаража, а можно воспользоваться выдвижными ножками: в этом случае пикап как бы выезжает из-под кемпера, остающегося на уровне высоты его кузова.

Camp365

Camp365

Camp365

Camp365

Camp365

Camp365

Camp365

Camp365

Camp365

Camp365

Camp365

Camp365

Camp365

Camp365

Camp365

Camp365

Camp365

Внутреннее убранство конфигурируется в зависимости от пожеланий. Это может быть двухместная кровать и столик для работы либо два-три отдельных спальных места. В список оснащения входят климат-контроль, настенный монитор, резервуары для воды, мобильные солнечные панели и антенна Starlink. Цена такого кемпера — 25 тысяч долларов, что по нынешнему курсу равно 2,5 миллиона рублей.