Западные автобренды нашли лазейку для возвращения в Россию

Ушедшие из России западные автомобильные бренды активно ищут возможность вернуться на российский рынок, рассказала управляющий директор международной консалтинговой фирмы «Автобосс» Светлана Володина.

Причина проста – деньги, ведь они потеряли более 30% российского рынка, который ранее приносил им значительную прибыль, отметила эксперт.

Володина отмечает, что известны случаи, когда некоторые западные автокомпании выражают интерес к возможности вернуться на российский рынок через своих партнеров из Кыргызстана, у которых имеется несколько дилерских центров в стране.

Кроме того, не только активные китайские бренды, такие как Haval, Exeed, Geely, Changan, приступили к строительству своих заводов в этой стране, подобное желание стали проявлять и западные автопроизводители. Хотя понятно, что самой стране столько автомобилей не нужно.