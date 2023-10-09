ЦОДД призвал автомобилистов не выезжать 10 октября на летних шинах

«Синоптики прогнозируют снег и гололедицу — рекомендуем завтра утром не выезжать на летней резине. В городе местами идет снег с дождем. Ночью температура опустится ниже нуля. Использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП. Если еще не поменяли резину, советуем завтра воспользоваться городским транспортом для поездок», — говорится в сообщении.