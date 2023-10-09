На российский автодорогах станет безопаснее

Правительство России разрабатывает новые меры для снижения аварийности на дорогах. По данным издания «Коммерсантъ», соответствующие указания дал вице-премьер страны Марат Хуснуллин. К 1 декабря 2023 года Росавтодор, региональные власти, а также МВД и госкомпания «Автодор» должны представить решения, которые позволят снизить количество ДТП в России. Новый план включает в себя повышение качества сельских дорог и развитие интеллектуальных транспортных систем.

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Специалисты рассчитывают снизить аварийность на дорогах с помощью установки дополнительных лежачих полицейских и светофоров с кнопкой. Кроме того, в России появится больше шумовых полос на подъездах к поворотам, а также новые знаки «Направление движения». По мнению Марата Хуснуллина, нововведения позволят сократить количество вылетов автомобилей с трасс.

Вместе с тем в России установят больше дорожных камер на аварийных участках. Новые комплексы планируют ввести в работу к весне 2024 года. Правительство заложило деньги на отдельные федеральные проекты в сфере повышения безопасности и качества дорог. В следующем году из бюджета планируют потратить 11 миллиардов рублей на улучшения качества сельских дорог, а также более трех миллиардов рублей на развитие интеллектуальных транспортных систем.