Chery будет продавать гибридный Arrizo 8 под новым брендом

В апреле этого года на автосалоне в Шанхае был представлен Chery Arrizo 8 с гибридной силовой установкой C-DM. Новинка может появиться в продаже под новым, недавно созданным брендом марки со специализацией на гибридных и электрических моделях.

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Дебют гибридного Chery Arrizo 8 под новыми именем-фамилией Fengyun A8 может состояться в ноябре. Изменений характеристик не предвидится.

Chery Arrizo 8 C-DM оснащён подключаемой гибридной системой третьего поколения с ДВС семейства ACTECO объёмом 1,5 литра и трёхступенчатой трансмиссией 1DHT130. Подробностей на премьере седана было озвучено немного: запас хода на электротяге составляет около 100 км, в комбинированном - 1300 км. Средний расход топлива - 4 литра на "сотню".

Ранее появлялась информация о том, что в России появится два гибрида Chery: кроссовер Tiggo 7 Pro e+ и Arrizo 8 C-DM.

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Купить неэлектрифицированную версию Arrizo 8 в России можно начиная от 3 559 900 - 3 709 900 рублей. Седан оснащён турбированным двигателем 1.6 литра мощностью 186 л.с. и 7-ступенчатым "роботом" DCT, в Китае также доступна "заряженная" версия Arrizo 8 GT