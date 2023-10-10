Китайский автомобильный стартап обанкротился

Китайский стартап по производству электромобилей WM Motor обанкротился на фоне сложных рыночных условий. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что компания WM Motor, поддерживаемая технологическим гигантом Baidu Inc., в последние месяцы сталкивалась с финансовыми трудностями. Проблемы возникли на фоне пандемии коронавируса, а также в связи с ростом цен на сырье и острой нехваткой чипов.

Компания планирует продолжить регулярное обслуживание своих автомобилей более чем в 100 дилерских центрах по всему Китаю. О дальнейшей судьбе бренда пока ничего неизвестно.

До этого стало известно, что гибридные и электрические минивэны Voyah Dream получат на российском рынке новую богатую комплектацию First с четырьмя посадочными местами. Цена новой версии не называется.