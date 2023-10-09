Сын первого президента Татарстана продаст Aston Martin за 29 миллионов рублей

Генеральный директор «Татавтодор» продаст новый внедорожник Aston Martin DBX с пробегом в 224 километра. Отмечается, что машина 2021 года выпуска оснащена двигателем мощностью 550 лошадиных сил, что позволяет ей развивать скорость 100 километров в час за 4,5 секунды. Согласно объявлению, у автомобиля, который ни разу не попадал в ДТП, всего один владелец.