В Китае представили электрический суперкар SSR в стиле Ferrari

В Китае официально представлен электрический суперкар Haopin SSR, способный разогнаться до 100 км/ч за 1,9 с. Об этом сообщает Autohome.

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Представители марки, принадлежащей GAC Aion, объявили о старте продаж и начале поставок заказанных автомобилей владельцам. Суперкар представлен в трех версиях. Базовая обойдется заказчику в 1,29 млн юаней (17,7 млн рублей), самая дорогая — в 1,7 млн юаней (23,1 млн рублей).

Аббревиатуру SSR в компании расшифровывают как Super Sport Race. Дизайн электромобиля решен в стиле классических спорткаров — в частности, в нем предусмотрены подъемные двери-ножницы. Массивная решетка на переднем бампере обеспечивает прижимную силу на высоких скоростях. Также SSR снабжен активным задним спойлером, который способен обеспечить дополнительную прижимную силу в 100 кг на скорости 250 км/ч.

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