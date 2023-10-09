Представлен электрический катер с начинкой от будущего кроссовера Macan EV

Австрийцы выпустили катер с «начинкой» от электрического Porsche Macan. Спидбот Frauscher x Porsche 850 Fantom Air оснащен батарей емкостью 100 киловатт-часов и 544-сильным электромотором, а в водоизмещающем режиме способен проплыть больше 100 километров. Еще у катера есть четыре профиля движения, от швартовочного Dock до скоростного Sport+, и пост управления, спроектированный студией F. A. Porsche.

© Frauscher Bootswerft

Австрийская верфь Frauscher Bootswerft открыла прием заказов на электрический катер Frauscher x Porsche 850 Fantom Air стоимостью 561 700 евро, или 60,6 миллиона рублей. Спидбот, как понятно из названия, построен в сотрудничестве с Porsche, причем оно не ограничилось декором и проектированием поста управления. Часть компонентов силовой установки катер делит с грядущим электрическим Macan. Это и установленная на тросовых демпферах 800-вольтовая батарея емкостью 100 киловатт-часов, и электромотор с пиковой отдачей 544 лошадиные силы и постоянной 231 силу.

Параллели с автомобилями Porsche на этом не заканчиваются, поскольку катер предлагает выбор из четырех режимов движения: Dock, Range, Sport и Sport+. Каждый имеет собственную кривую отклика на газ и лимит скорости. Так, «швартовочный» не даст разогнаться свыше восьми узлов, или 15 километров в час, а в Sport+ ограничитель сработает только на 85 километрах в час. Одной зарядки хватает на 45—100 километров в зависимости от скорости, так что проплыть из Монако через Канны в Сен-Тропе вполне реально. Но потом всё-таки придётся подзарядиться, причем если это будет «колонка» мощностью 250 киловатт, то наполнение батареи до 80% займет меньше получаса.

Frauscher Bootswerft

Frauscher Bootswerft

Frauscher Bootswerft

Frauscher Bootswerft

Frauscher Bootswerft

Пост управления катера, спроектированный студией F. A. Porsche, черпает вдохновение в культовых спорткарах — в том же 911. Тут и знакомый руль, обтянутый кожзамом, чтобы не портился от соленой воды, и аналоговые приборы, и два кресла с интегрированными подголовниками и развитой боковой поддержкой. А какое внимание к деталям! Например, торцы передней панели сделаны в форме винглетов, законцовок крыла, но функционально выступают в роли поручней. В стандартное оснащение спидбота входят носовые подруливающие устройства, аудиосистема с Bluetooth и WiFi, навесы для защиты от солнца и внешнее освещение, в том числе подводное.

Frauscher Bootswerft

Frauscher Bootswerft

Frauscher Bootswerft

Frauscher Bootswerft

Frauscher Bootswerft

Frauscher Bootswerft