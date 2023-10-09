Toyota Land Cruiser стал спортивным

На автосалоне в Катаре компания Toyota презентовала внедорожник Land Cruiser в модификации GR Sport. От обычного Land Cruiser новинка отличается спортивным внешним видом и интерьером.

© Autohome / Land Cruiser GR Sport

Полноприводный спортивный внедорожник комплектуется дизельным турбированным двигателем V6 объемом 3,3 л мощностью 305 л.с. (700 Нм) и сочетается с 10-диапазонным автоматом.

Land Cruiser GR Sport

Версия Land Cruiser GR Sport отличается особой окраской кузова, красными тормозными суппортами, внедорожными шинами с черными дисками и буксирным крюком сзади. Решетка радиатора и бампера окрашены в черный цвет. Спортивный Land Cruiser также получил электронные блокировки переднего и заднего дифференциала, адаптивную подвеску с возможностью регулировки по высоте.

Land Cruiser GR Sport