За самым дешевым кроссовером Hyundai выстроилась огромная очередь
Количество заказов, оформленных на паркетник по цене Lada Granta, уже перевалило за 75 тысяч. Об этом пишет Autocar в Индии, где крошечная модель дебютировала в июле нынешнего года. Нынешних производственных темпов не хватает, чтобы покрыть ажиотаж, поэтому Hyundai увеличивает объемы выпуска Exter с шести до девяти тысяч экземпляров в месяц — то есть, на треть.
Сроки ожидания для новоприбывших клиентов уже растянулись до девяти месяцев. Основной спрос приходится не на базовый Hyunai Exter, а на исполнения подороже с более богатым оснащением.
Помимо наращивания производственных темпов на заводе в индийском Ченнаи, Hyundai перенаправит часть экспортных кроссоверов на внутренний рынок. Если спрос не спадет, корейцам придется и дальше увеличивать объемы сборки, прогнозируют инсайдеры.
Несмотря на опасения, ажиотаж вокруг Exter не обрушил продажи Venue — еще одного бюджетного кроссовера Hyundai. Он по-прежнему расходится тиражом более 10 тысяч штук в месяц. Однако пострадала другая модель: часть аудитории Grand i10 Nios перешла к Exter, и спрос на хэтчбек упал на 1-1,5 тысячи единиц.
Exter присоединился к линейке Hyundai минувшим летом. Самый доступный кроссовер марки со стартовой ценой 600 тысяч рупий (672 тысячи рублей) уже стал вторым по популярности в Индии после Tata Punch. 3,8-метровый Exter построен на платформе вышеупомянутого Grand i10 Nios, имеет шесть подушек безопасности, цифровую «приборку» и ABS. В движение его приводит 1,2-литровый турбомотор на 69 либо 83 лошадиные силы.