За самым дешевым кроссовером Hyundai выстроилась огромная очередь

Количество заказов, оформленных на паркетник по цене Lada Granta, уже перевалило за 75 тысяч. Об этом пишет Autocar в Индии, где крошечная модель дебютировала в июле нынешнего года. Нынешних производственных темпов не хватает, чтобы покрыть ажиотаж, поэтому Hyundai увеличивает объемы выпуска Exter с шести до девяти тысяч экземпляров в месяц — то есть, на треть.

© Hyundai Exter© Hyudnai

Сроки ожидания для новоприбывших клиентов уже растянулись до девяти месяцев. Основной спрос приходится не на базовый Hyunai Exter, а на исполнения подороже с более богатым оснащением.

Помимо наращивания производственных темпов на заводе в индийском Ченнаи, Hyundai перенаправит часть экспортных кроссоверов на внутренний рынок. Если спрос не спадет, корейцам придется и дальше увеличивать объемы сборки, прогнозируют инсайдеры.

Несмотря на опасения, ажиотаж вокруг Exter не обрушил продажи Venue — еще одного бюджетного кроссовера Hyundai. Он по-прежнему расходится тиражом более 10 тысяч штук в месяц. Однако пострадала другая модель: часть аудитории Grand i10 Nios перешла к Exter, и спрос на хэтчбек упал на 1-1,5 тысячи единиц.