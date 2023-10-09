Стала известна цена нового лифтбека «Москвич-6»
Новый лифтбек «Москвич-6» будет стоить от 2,3 млн рублей, пишет пресс-служба автопроизводителя.
В пресс-службе концерна пояснили, что поставки новинки в дилерские центры начнутся в ближайшее время.
Лифтбек, уточнили в «Москвиче», будет представлен в двух версиях — «Комфорт» и «Бизнес». Первые машины этого типа оснащаются турбомотором 1,5 л (136 л.с., 200 Н.м) и автоматической трансмиссией CVT.
Автоэксперт Сергей Арбузов предположил ранее, что лифтбек изготовят в относительно небольшом количестве, «три-четыре тысячи штук», сообщает «Российская газета».
По его мнению, это обусловлено тем, что завод не сможет выставить машину по желаемой цене в 2,8 млн рублей, так как никто ее приобретет в этом случае, а продавать по 2 млн будет невыгодно.
Модель будет пользоваться популярностью у таксистов, констатировал эксперт.