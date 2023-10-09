Забытый в гараже на 30 лет «Запорожец» продают в России за 300 тысяч рублей

Забытый на три десятилетия «Запорожец» представляет собой модификацию для водителя без одной ноги. В такой версии машина оборудована только педалью сцепления, тормозами, реализованными с помощью рычага на центральном тоннеле, а также селектором переключения передач в виде подрулевых лепестков. Аутентичная «капсула времени» с момента производства прошла всего 254 километра.

© ЗАЗ-968МД© Авито

Судя по фотографиям, забытый «Запорожец» не лишен дефектов. К примеру, у автомобиля присутствует вмятина на правой двери, а в салоне отсутствует рукоятка. При этом на кузове двухдверки отсутствует коррозия. Кроме того, модель оснащена оригинальными дисками, покрышками и брызговиками. В комплектацию машины входит одно зеркало заднего вида.

Авито

Авито

Авито

Авито

Авито

Авито

В движение заднеприводный ЗАЗ-968МД приводит 1,2-литровый бензиновый двигатель мощностью 41 лошадиную силу. В паре с агрегатом работает четырехступенчатая «механика». Производство данной модели свернули в 1994 году. Таким образом, за 300 000 рублей в Казани можно приобрести один из поздних «Запорожцев».