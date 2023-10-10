Бывшая «дочка» Volkswagen будет торговать в РФ премиальными электрокарами

Экс-представительство немецкой марки, переименованное после ее ухода в ООО «АГР» (AGR Automotive Group), наладит продажи «зеленых» машин премиум-класса. В основном это «китайцы» — Zeekr, Avatr, Rising, Li Auto и HiPhi, — но есть в перечне и британская марка Lotus. Для этого будет создана «крепкая сеть партнеров по всей России с эксклюзивными шоурумами».

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В каталоге AGR — Avatr 11, Zeekr 001, 009 и X, Rising R7 и F7, HiPhi Z, Lotus Eletre S+ и R+, а также гибридные кроссоверы Li L9 и L7. Цены автомобилей не называются, но можно ориентироваться на стоимость у конкурентов и на классифайдах.

Экс-дилеры Mercedes-Benz, которые тоже наладили поставки китайского «премиума», просят, к примеру, за кроссоверы Li от 8,5 миллиона рублей. Rising R7 на сайтах объявлений стоит от 7,2 миллиона. Торгует электрокарами и сам «Авилон»: Avatr 11 он оценивает в 7,4 миллиона, а электроседан HiPhi Z — в 12,2 миллиона.

Для продажи дорогих «зеленых» машин AGR сформирует отдельную сеть с шоурумами, где можно будет изучить всю линейку и взять приглянувшийся автомобиль на тест-драйв. Точки продаж появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Ростове-на-Дону и других крупных городах.