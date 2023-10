Volkswagen снял с производства свою самую бюджетную модель

Субкомпактный хэтчбек Volkswagen up ! вышел на рынок ровно 12 лет назад, он пришёл на смену Volkswagen Fox и имел клонов в лице уже снятых с производства Seat Mii и Skoda Citigo .

Последний раз мы рассказывали о Volkswagen up! в начале прошлого года, когда на рынок после небольшого технического перерыва вернулась электрическая версия e-up!, а сегодня британский журнал Autocar сообщил, что с конвейера завода VW в Братиславе (Словакия) сошёл последний экземпляр up! — таким образом всё семейство отправлено в отставку без наследника. Нового up! планах Volkswagen нет, но будет бюджетный электромобиль ID.1, который займёт нишу e-up!, он выйдет на рынок во второй половине текущего десятилетия.