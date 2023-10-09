Продажи новых легковых автомобилей в Белоруссии выросли на 13,2%

Продажи новых автомобилей в Белоруссии за девять месяцев увеличились на 13,2% в годовом исчислении. Об этом сообщила Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

"За сентябрь 2023 года в Беларуси членами БАА было реализовано 2 058 легковых автомобилей. Таким образом, результаты сентября оказались немного выше, чем показатели продаж августа - на 0,8%. При этом стоит отметить, что по сравнению с сентябрем 2022 года количество проданных легковых авто возросло более чем в 5 раз, а итоги первых 9 месяцев 2023 года превышают продажи аналогичного периода 2022 года на 13,2%", - говорится в сообщении.

В ассоциации считают, что это может свидетельствовать о том, что "ситуация на автомобильном рынке стабилизируется и после нескольких лет стремительного падения продажи новых легковых автомобилей могут начать постепенно расти".

"Этому способствует появление новых автомобильных брендов на рынке. По итогам сентября лидирующую позицию на рынке по-прежнему занимает бренд Geely", - проинформировали в БАА.

Ранее ассоциация сообщала о том, что за первые 6 месяцев 2023 года продажи новых легковых автомобилей членами БАА составили 8 046, что на 23,5% меньше аналогичного периода 2022 года. В течение двух последующих месяцев отмечался рост продаж в годовом исчислении: в июле они увеличились более чем в 2 раза, в августе - в 3,7 раза.